Knorr-Bremse-Investment im Blick 23.01.2026 10:04:02

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 116,30 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,598 Knorr-Bremse-Papiere. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Papiere wären am 22.01.2026 855,98 EUR wert, da der Schlussstand 99,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,40 Prozent eingebüßt.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,59 Mrd. Euro. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

