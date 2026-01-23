Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Investment im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 116,30 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,598 Knorr-Bremse-Papiere. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Papiere wären am 22.01.2026 855,98 EUR wert, da der Schlussstand 99,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,40 Prozent eingebüßt.
Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,59 Mrd. Euro. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
