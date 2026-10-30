Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Investition im Blick
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30.10.2026 10:03:36
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Knorr-Bremse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 91,14 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 109,721 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 89,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 852,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,47 Prozent verringert.
Knorr-Bremse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,48 Mrd. Euro gelistet. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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