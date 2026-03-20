Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Profitable Knorr-Bremse-Anlage? 20.03.2026 10:04:04

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Knorr-Bremse-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Knorr-Bremse-Aktie 104,66 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 0,955 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 95,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Knorr-Bremse einen Börsenwert von 15,43 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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