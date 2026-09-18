KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Rentabler KRONES-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KRONES gewesen.

Das KRONES-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 81,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,346 KRONES-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 387,65 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 17.09.2026 auf 112,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,77 Prozent.

Insgesamt war KRONES zuletzt 3,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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