MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KRONES-Aktie 95,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,406 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 138,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 491,54 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,92 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von KRONES belief sich jüngst auf 4,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at