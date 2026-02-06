KRONES Aktie

Profitable KRONES-Investition? 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KRONES-Aktie 95,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,406 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 138,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 491,54 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,92 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von KRONES belief sich jüngst auf 4,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones AG

29.01.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 KRONES Buy UBS AG
13.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
KRONES AG 139,00 0,87% KRONES AG

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
