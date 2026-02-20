KRONES Aktie

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

Lohnende KRONES-Investition? 20.02.2026 10:04:15

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das KRONES-Papier bei 110,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,025 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 130,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 180,51 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,05 Prozent angezogen.

KRONES war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

