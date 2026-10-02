KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lohnende KRONES-Investition?
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02.10.2026 10:04:08
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KRONES-Anteile bei 96,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,034 KRONES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,17 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 01.10.2026 auf 104,60 EUR belief. Mit einer Performance von +8,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von KRONES belief sich zuletzt auf 3,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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