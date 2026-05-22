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KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Frühes Investment 22.05.2026 10:04:00

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.05.2021 wurden KRONES-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 76,35 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das KRONES-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,976 KRONES-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 297,97 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 21.05.2026 auf 116,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,98 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte KRONES einen Börsenwert von 3,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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