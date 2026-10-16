KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,300 KRONES-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 464,34 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 15.10.2026 auf 111,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von KRONES belief sich zuletzt auf 3,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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