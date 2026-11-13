MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen KRONES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit KRONES-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 86,61 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 1,155 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KRONES-Anteile wären am 12.11.2026 128,39 EUR wert, da der Schlussstand 111,20 EUR betrug. Mit einer Performance von +28,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete KRONES eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at