KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Profitables KRONES-Investment?
|
30.01.2026 10:03:53
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KRONES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,30 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,641 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 139,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 046,85 EUR wert. Damit wäre die Investition um 104,69 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AG
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell (EQS Group)
|
16.01.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)