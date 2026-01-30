MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KRONES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,30 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,641 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 139,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 046,85 EUR wert. Damit wäre die Investition um 104,69 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at