KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Investmentbeispiel
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03.04.2026 10:03:38
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades KRONES-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die KRONES-Aktie bei 104,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,606 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 116,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 122,00 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,20 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von KRONES belief sich zuletzt auf 3,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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