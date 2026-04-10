KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Performance
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10.04.2026 10:03:36
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades KRONES-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 112,20 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,127 KRONES-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (121,40 EUR), wäre das Investment nun 10 819,96 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,20 Prozent angezogen.
Insgesamt war KRONES zuletzt 3,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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