KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Lohnender KRONES-Einstieg? 07.08.2026 10:03:56

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Am 07.08.2023 wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die KRONES-Aktie an diesem Tag bei 102,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 9,756 KRONES-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 135,61 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 06.08.2026 auf 116,40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,56 Prozent.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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