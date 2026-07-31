KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KRONES-Investment 31.07.2026 10:03:59

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,769 KRONES-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 115,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,62 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,38 Prozent verringert.

Insgesamt war KRONES zuletzt 3,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten