KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Investment
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31.07.2026 10:03:59
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,769 KRONES-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 115,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,62 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,38 Prozent verringert.
Insgesamt war KRONES zuletzt 3,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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