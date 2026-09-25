MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen KRONES-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der KRONES-Aktie statt. Der Schlusskurs der KRONES-Aktie betrug an diesem Tag 122,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 81,967 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen KRONES-Papiere wären am 24.09.2026 8 688,52 EUR wert, da der Schlussstand 106,00 EUR betrug. Mit einer Performance von -13,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at