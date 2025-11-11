MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LANXESS-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,214 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 10.11.2025 72,40 EUR wert, da der Schlussstand 17,18 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,60 Prozent abgenommen.

LANXESS wurde am Markt mit 1,48 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at