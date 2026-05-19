MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in LANXESS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die LANXESS-Aktie an diesem Tag 41,41 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 241,488 LANXESS-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 399,90 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 18.05.2026 auf 18,22 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,00 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für LANXESS eine Börsenbewertung in Höhe von 1,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at