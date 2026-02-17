LANXESS Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,898 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.02.2026 324,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,60 Prozent verringert.
LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
