LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentabler LANXESS-Einstieg?
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24.03.2026 10:03:41
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren
Das LANXESS-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,433 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,88 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 23.03.2026 auf 12,69 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 69,12 Prozent.
Der Marktwert von LANXESS betrug jüngst 1,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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