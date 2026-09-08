MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LANXESS-Investment verlieren können.

LANXESS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,099 LANXESS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,11 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 07.09.2026 auf 15,30 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 67,89 Prozent.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at