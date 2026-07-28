MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LANXESS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,59 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,269 LANXESS-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,31 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50,05 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,95 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at