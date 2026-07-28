Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 28.07.2026 10:03:44

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LANXESS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,59 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,269 LANXESS-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,31 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50,05 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,95 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren eingebracht

Hochrechnung Vor Jahren in LANXESS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

09:07
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
27.07.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
23.07.26
 Erste Schätzungen: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
22.07.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
21.07.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
21.07.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
21.07.26
 MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)