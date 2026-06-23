MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Investoren gebracht.

Das LANXESS-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 41,494 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 17,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 707,88 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 29,21 Prozent.

Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at