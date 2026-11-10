LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentable LANXESS-Investition?
|
10.11.2026 10:03:31
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,821 LANXESS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,56 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 09.11.2026 auf 12,81 EUR belief. Mit einer Performance von -25,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS
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