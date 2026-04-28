LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Profitable LANXESS-Anlage? 28.04.2026 10:03:39

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LANXESS-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen LANXESS-Anteile an diesem Tag bei 26,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 376,506 LANXESS-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 18,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 916,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,84 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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