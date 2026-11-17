LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|LANXESS-Investment
|
17.11.2026 10:03:25
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
Das LANXESS-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,58 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,409 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 13,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 556,40 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 44,36 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS
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