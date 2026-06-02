MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LANXESS-Aktien verlieren können.

Die LANXESS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LANXESS-Anteile an diesem Tag 34,48 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,002 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 471,29 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 01.06.2026 auf 16,25 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,87 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at