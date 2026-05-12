LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentabler LANXESS-Einstieg?
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12.05.2026 10:04:15
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,62 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 16,228 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 18,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,71 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,93 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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