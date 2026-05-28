MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet LEG Immobilien Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich LEG Immobilien-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert LEG Immobilien am 27.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,92 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 8,15 Prozent an. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von LEG Immobilien beträgt 124,70 Mio. EUR. Das kommt einer Verringerung der LEG Immobilien- Gesamtausschüttung um 18,60 Prozent gleich.

LEG Immobilien- Ausschüttungsrendite im Blick

Via XETRA beendete der LEG Immobilien-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 58,75 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das LEG Immobilien-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der LEG Immobilien-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. LEG Immobilien verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,69 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,30 Prozent betrug.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von LEG Immobilien via XETRA um 22,34 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -16,14 Prozent noch immer stärker zugenommen als der LEG Immobilien-Kurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Vonovia SE, PATRIZIA SE) erweist sich LEG Immobilien im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie. Auch bei der Dividendenrendite schneidet LEG Immobilien nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist LEG Immobilien mit einer Dividende in Höhe von 124,70 Mio. EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil Vonovia SE ganz vorn mit 1,25 Prozent.

LEG Immobilien- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,04 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 5,43 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie LEG Immobilien

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens LEG Immobilien beträgt aktuell 4,496 Mrd. EUR. LEG Immobilien besitzt aktuell ein KGV von 3,20. Der Umsatz von LEG Immobilien betrug in 2025 1,491 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 19,44 EUR.

Redaktion finanzen.at