MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60,86 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,312 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers auf 62,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 228,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,28 Prozent gesteigert.

LEG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,66 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at