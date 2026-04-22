MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 184,094 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 61,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 238,95 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 238,95 EUR, was einer positiven Performance von 12,39 Prozent entspricht.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 4,67 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at