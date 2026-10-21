MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75,30 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 13,280 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 46,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 614,84 EUR wert. Damit wäre die Investition 38,52 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte LEG Immobilien einen Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at