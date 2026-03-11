MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73,44 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 136,165 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 64,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 748,61 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 12,51 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at