LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Rentable LEG Immobilien-Investition? 12.08.2026 10:04:01

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,579 LEG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen LEG Immobilien-Aktien wären am 11.08.2026 82,25 EUR wert, da der Schlussstand 52,10 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 82,25 EUR, was einer negativen Performance von 17,75 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte LEG Immobilien einen Börsenwert von 4,02 Mrd. Euro. Der LEG Immobilien-Börsengang fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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