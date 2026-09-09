LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Profitable LEG Immobilien-Anlage? 09.09.2026 10:03:55

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEG Immobilien-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das LEG Immobilien-Papier letztlich bei 67,48 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 14,819 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 720,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,64 EUR belief. Mit einer Performance von -27,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Papiers auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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