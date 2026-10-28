LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Performance unter der Lupe
|
28.10.2026 10:03:56
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren
Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 145,773 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 47,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 938,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,61 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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