LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Performance unter der Lupe 28.10.2026 10:03:56

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 145,773 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 47,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 938,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,61 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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