MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 51,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,946 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 110,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,00 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 110,89 EUR, was einer positiven Performance von 10,89 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich jüngst auf 4,33 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein LEG Immobilien-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at