28.01.2026 10:04:00
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,00 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 138,889 LEG Immobilien-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 298,61 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 27.01.2026 auf 59,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,01 Prozent verringert.
Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 4,59 Mrd. Euro beziffert. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers belief sich damals auf 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
