LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Langfristige Performance 16.09.2026 10:03:41

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LEG Immobilien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das LEG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 126,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 79,114 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 689,87 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 15.09.2026 auf 46,64 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 63,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 3,58 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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