LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lukrativer LEG Immobilien-Einstieg?
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26.08.2026 10:03:29
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82,93 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,587 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 49,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 022,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 39,78 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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