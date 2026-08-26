LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Lukrativer LEG Immobilien-Einstieg? 26.08.2026 10:03:29

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82,93 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,587 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 49,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 022,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 39,78 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

Lukrativer LEG Immobilien-Einstieg? Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

26.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
26.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.08.26
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