LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|LEG Immobilien-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 10:03:49
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 80,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 1,235 LEG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,75 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 22.09.2026 auf 45,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,25 Prozent.
LEG Immobilien wurde am Markt mit 3,57 Mrd. Euro bewertet. Am 01.02.2013 wagte die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines LEG Immobilien-Anteils bei 44,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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