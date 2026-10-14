MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die LEG Immobilien-Anteile bei 129,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 0,775 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 45,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,01 Prozent verringert.

Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 3,45 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des LEG Immobilien-Papiers wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at