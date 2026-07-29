LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Rentable LEG Immobilien-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die LEG Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 84,51 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,833 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers auf 53,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632,48 EUR wert. Mit einer Performance von -36,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war LEG Immobilien jüngst 4,06 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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