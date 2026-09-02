MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 67,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LEG Immobilien-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,474 LEG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 72,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,16 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 27,55 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 3,78 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at