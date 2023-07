MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe LEG Immobilien-Investition eingebracht

Am 19.07.2020 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,201 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.07.2023 5 534,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,68 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 44,66 Prozent.

LEG Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at