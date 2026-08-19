MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das LEG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 137,75 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,260 Anteilen. Die gehaltenen LEG Immobilien-Aktien wären am 18.08.2026 363,70 EUR wert, da der Schlussstand 50,10 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,63 Prozent verringert.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3,89 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at