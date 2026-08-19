LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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LEG Immobilien-Investment im Blick 19.08.2026 10:03:37

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das LEG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 137,75 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,260 Anteilen. Die gehaltenen LEG Immobilien-Aktien wären am 18.08.2026 363,70 EUR wert, da der Schlussstand 50,10 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,63 Prozent verringert.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3,89 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

LEG Immobilien-Investment im Blick Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

19.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
18.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
18.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
18.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 14.08.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)

Analysen zu LEG Immobilien

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13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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