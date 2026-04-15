MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.04.2025 wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 13,504 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 817,69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,23 Prozent abgenommen.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 4,55 Mrd. Euro beziffert. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at