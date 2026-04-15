LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LEG Immobilien-Anlage 15.04.2026 10:04:18

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.04.2025 wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 13,504 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 817,69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,23 Prozent abgenommen.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 4,55 Mrd. Euro beziffert. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

LEG Immobilien-Anlage Investoren, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

10.04.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.04.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.04.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.04.26
 MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
07.04.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
02.04.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
01.04.26
 MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
31.03.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)