MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lufthansa Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert Lufthansa am 12.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,33 EUR für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent an. Somit schüttet Lufthansa insgesamt 359,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die Lufthansa-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,49 Prozent nach unten angepasst.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss ging der Lufthansa-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 8,52 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Lufthansa wird der Lufthansa-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Lufthansa-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Lufthansa-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Lufthansa weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,86 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Lufthansa-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Lufthansa-Kurs via XETRA 14,24 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 182,11 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Lufthansa

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,32 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,84 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Lufthansa

Lufthansa ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 9,968 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lufthansa beläuft sich aktuell auf 7,52. Der Umsatz von Lufthansa betrug in 2025 39,597 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 1,12 EUR.

Redaktion finanzen.at