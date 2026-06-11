MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lufthansa-Aktie gebracht.

Am 11.06.2025 wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,054 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lufthansa-Papiers auf 8,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 094,42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,44 Prozent.

Am Markt war Lufthansa jüngst 9,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at