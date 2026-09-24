MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lufthansa-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Lufthansa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Lufthansa-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 133,637 Lufthansa-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 7,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 029,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lufthansa eine Marktkapitalisierung von 9,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at